10 مترجمين في محاكم رأس الخيمة لتقديم خدمات بـ10 لغات

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة -أحمد ابوالفتوح

أكد إبراهيم أحمد الزعابي، مدير عام دائرة محاكم رأس الخيمة، أن الدائرة حرصت على تعيين كوادر بشرية ذات كفاءة وخبرة طويلة في مجال الترجمة، حيث تضم 10 مترجمين، مختصين في 10 لغات، وهي العربية والإنجليزية والأوردو والهندية والفارسية والبشتو والمليالم والبنجابي والسندي والسرايكي، وفي حال اقتضت الحاجة إلى الترجمة بلغة غير متوفرة بالدائرة كالإيطالية أو الصينية أو الأسبانية، يتم الاستعانة بمترجمين معتمدين في مكاتب الترجمة أو انتداب مترجمين خارجيين بالتنسيق مع السفارات الأجنبية في الدولة لتزويدنا بهم.

وأشار إلى أن المترجمين بالدائرة تناط إليهم مهام كبيرة تتطلب جهوداً شاقة، ودقة لا متناهية، وهم محلفون وعليهم مسؤولية ملقاة على عاتقهم، فالمترجم يعتبر أحد أعوان القضاة خلال الجلسة، ومن مهامه الترجمة بين القاضي وأطراف الدعوى خاصة غير الناطقين باللغة العربية، كما يقوم بترجمة المستندات والخطابات الإدارية من اللغات الأجنبية إلى العربية والعكس، والترجمة الفورية للمتعاملين من الجنسيات غير العربية خلال تقديم الخدمة، واستقبال استفسارات المتعاملين من غير العرب، مبيناً أن خدمات الترجمة بالدائرة تقدم مجاناً للمتقاضين دون أية رسوم.

ووفرت محاكم رأس الخيمة خدمة الترجمة الفورية بين القاضي والمحكوم عليه بالسجن عن بعد، وذلك بعد إطلاق الدائرة لخدمة الاتصال المرئي المباشر عن بعد لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، ويأتي ذلك ضمن جهودها لإسعاد المتعاملين والتسهيل عليهم والتميز في الأداء الحكومي بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية في المجال القضائي والإداري وتحقيق العدالة الناجزة.

إنجاز

كان قسم الترجمة في إدارة الخدمات القضائية بالدائرة قد أعلن إنجاز 2933 ساعة ترجمة فورية، و80 ألف كلمة ترجمة تحريرية خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة زيادة عن الفترة نفسها من العام الماضي 193% في الترجمة الفورية و60% بالترجمة التحريرية، حيث أنجز القسم 1000 ساعة ترجمة فورية و50 ألف كلمة خلال العام الماضي.