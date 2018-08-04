اختتام فعاليات برنامج «أصدقاء الشرطة.. نخبة المستقبل» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان.

اختتمت شرطة أبوظبي فعاليات «برنامج أصدقاء الشرطة.. نخبة المستقبل في أبوظبي» الذي نظمته إدارة المراسم والعلاقات العامة بقطاع المالية والخدمات بالتعاون مع إحدى شركات الخدمات الرياضية. وشارك في الفعاليات -التي أقيمت على مسرح كاسر الأمواج التابع لنادي تراث الإمارات- 420 طالباً وطالبة من أبناء منتسبي شرطة أبوظبي وأبناء المتقاعدين و6 من أصحاب الهمم و4 من أبناء الشهداء. وأكد العميد سيف سعيد الشامسي مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي اهتمام القيادة الشرطية ودعمها لجميع الأنشطة والبرامج الهادفة التي تسهم في ترسيخ القيم النبيلة لدى النشء.