700 مواطن في «آمر» لتيسير إجراءات مخالفي الإقامة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

700 مواطن يعملون في 43 مركزاً لـ«آمر» منتشرة في دبي يقدمون أرقى الخدمات لمخالفي الإقامة ضمن مبادرة «احمِ نفسك.. بتعديل وضعك» مهمتهم استقبال المتعاملين بإنسانية ورقي وفق أفضل المعايير وتسهيل إجراءاتهم، وصولاً إلى الهدف المنشود.

واستعرضت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أهداف ومميزات المبادرة الاستثنائية وذلك خلال اجتماع مع مسؤولي المراكز بمقر الإدارة الرئيس في الجافلية - دبي، وأشادت بمسؤولي مراكز «آمر» و«تسهيل» وبدورهم المهم في استقبال المخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم، ضمن المبادرة، التي انطلقت في الأول من أغسطس حتى 31 أكتوبر من العام الجاري.