صرف راتب أغسطس لموظفي حكومة رأس الخيمة قبل «الأضحى»

المصدر: Ⅶرأس الخيمة - وام

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وبمتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، تقرر صرف رواتب جميع العاملين في حكومة رأس الخيمة عن شهر أغسطس قبل اجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، مدير عام دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، بأن دائرة الموارد البشرية باشرت من الآن بإعداد كشوف الرواتب المحلية على أن يتم تحويلها إلى المصارف قبل اجازة العيد، منوهاً إلى أن هذه التوجيهات الكريمة تؤكد حرص سموه على توفير سبل الراحة والسعادة للعاملين في الحكومة.