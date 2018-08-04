حاكم عجمان يستقبل الطفلة «ملاك» وأسرتها

المصدر: Ⅶالرباط - أسامة أحمد - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أمس بمقر إقامته في الرباط أسرة الطفلة المغربية «ملاك» التي تكفل سموه بعلاجها، واطمأن سموه على حالتها الصحية التي تماثلت للشفاء من الورم -الذي كانت تعاني منه بحجم الرأس- بعدما أجريت لها عملية جراحية تكللت بالنجاح بمكرمة منه، ووجه باستكمال علاجها داخل المملكة المغربية أو خارجها إذا تطلب الأمر.

وتأتي المبادرة الإنسانية لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي ضمن مبادرات الخير والعطاء بمناسبة عام زايد تعزيزاً لمسيرة العمل الإنساني والخيري للقيادة الرشيدة في الدولة.

وتوجه والدا الطفلة «ملاك» بأسمى عبارات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على مكرمته بعلاج الطفلة وشراء بيت وتأثيثه للأسرة وتوفير فرصة عمل لوالد الأسرة ما خفف من معاناتهم وأدخل الفرحة إلى قلوب أبنائهم.

ورفعا أكف الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموه وأن يديم عليه الصحة والعافية وطول العمر وأن يجعله دوماً ملاذاً للمتعففين وأن يمن على الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً المزيد من الاستقرار والتقدم والازدهار.

حضر اللقاء الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان وحمد بن غليطة الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي.

وقال حمد بن غليطة الغفلي لـ«البيان»: إن صاحب السمو حاكم عجمان اطمأن على حالة الطفلة «ملاك» الصحية التي تماثلت للشفاء من الورم الذي كانت تعاني منه، وأجريت لها عملية جراحية تكللت بالنجاح، بمكرمة من سموه.

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