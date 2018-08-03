حاكم عجمان يستقبل الطفلة " ملاك " وأسرتها بعد إجراء عملية جراحية دقيقة

المصدر: عجمان : اسامة احمد

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان صباح امس ، بمقر إقامته بالرباط خلال الزيارة الخاصة التي يقوم بها سموه للمملكة المغربية، أسرة الطفلة المغربية "ملاك" التي تكفل بعلاجها و كانت تعاني من وجود ورم بحجم الراس واجريت لها عملية جراحية تكللت بالنجاح، وذلك للاطمئنان على حالتها الصحية، ووجه باستكمال علاج الطفلة "ملاك" داخل المملكة المغربية أو خارجها إذا احتاجت حالتها الصحية للعلاج ، وحضر اللقاء الشيخ راشد بن حميد النعيمي ، رئيس دائرة البلدية والتخطيط وحمد بن غليطة الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان.

وقال حمد بن غليطة الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان ل ( البيان ) بان صاحب السمو حاكم عجمان اطمأن على حالة الطفلة "ملاك" الصحية و التي تماثلت بالشفاء من الورم الذي كانت تعاني منه ، والتي أٌجريت لها عملية جراحية تكللت بالنجاح، بمكرمة من سموه.

واعرب كلا من والد ووالدة الطفلة "ملاك" بأسمى آيات الشكر والتقدير لمقام صاحب السمو حاكم عجمان على مكرمته بعلاج الطفلة وشراء بيت وتأثيثه للأسرة وتوفير فرصة عمل لوالد الأسرة، بما خفف من معاناتهم وأدخل على قلوب أبنائهم البهجة والسرور.

