الطقس غداً حار نهاراً .. و تزداد الرطوبة ليلاً

المصدر: وام

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس غدا حارا و مغبرا أحيانا نهارا و تظهر بعض السحب شرقا بعد الظهر و الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

و أوضح المركز - في بيان له - أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية 15 - 30 كم ساعة تصل إلى 35 كم / ساعة أحيانا.

و الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط .. و يحدث المد الأول عند الساعة 18:07 و الثاني عند الساعة 05:32 و الجزر الأول عند الساعة 10:56 والجزر الثاني عند الساعة 00:12 .

وبالنسبة لبحر عمان سيكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:01 و الثاني عند الساعة 03:40 و الجزر الأول عند الساعة 07:43 و الجزر الثاني عند الساعة 21:17 .

و فيما يلي درجات الحرارة و نسب الرطوبة العظمى الصغرى بالدولة غدا :

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 31 60 15

دبي 41 30 70 20

الشارقة 42 29 65 10

عجمان 40 30 70 15

أم القيوين 40 30 70 15

رأس الخيمة 39 30 65 10

الفجيرة 38 32 60 30

العين 44 33 40 10

ليوا 46 33 50 10

الرويس 43 31 60 15

السلع 45 34 70 20

دلما 42 34 70 25

طنب الكبرى 42 32 75 30

طنب الصغرى 37 32 80 30

أبوموسى 38 31 80 30 .