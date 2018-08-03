ترقية 307 منتسبين في شرطة الشارقة منهم 81 من أبناء المواطنات

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

أصدر اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، قراراً إدارياً بترقية 307 من صف الضباط والأفراد العاملين على الملاك المحلي بشرطة الشارقة إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية، وشمل القرار ترقية 19 من رتبة مساعد إلى رتبة مساعد أول، و94 من رتبة رقيب أول إلى رتبة مساعد، و48 من رتبة رقيب إلى رقيب أول، و41 من رتبة عريف إلى رتبة رقيب، و13 من رتبة شرطي إلى رتبة شرطي أول، إلى جانب مستحقي الترقية من أبناء المواطنات وبلغ عددهم 81 منتسباً، ومستحقي الترقية بناءً على المؤهل العلمي وبلغ عددهم 5، وذلك عملاً بأحكام القانون المحلي رقم (1) لسنة 1996 بشأن العاملين على الملاك المحلي في شرطة الشارقة.

وتقدم اللواء الشامسي وكل منتسبي شرطة الشارقة بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على متابعته الحثيثة ورعايته الدائمة، ما يعكس مدى العناية التي يوليها سموه لجهاز الشرطة وجميع العاملين فيه، وتقدير سموه للدور الذي يقوم به رجال الأمن للحفاظ على المجتمع وسلامته، معاهدين على بذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة الوطن.

كما تقدم بالتهنئة إلى العاملين الذين تم ترقيتهم، معرباً عن تطلعاته بأن تكون الترقية حافزاً لهم لمضاعفة البذل والعطاء وتحقيق التميز والتفوق في مجالات عملهم، وفاءً لوطنهم.