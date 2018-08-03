رئيس وزراء فيتنام: علاقاتنا محورية مع الإمارات

المصدر: هانوي - وام

أكد نغوين سوان فوك رئيس وزراء فيتنام محورية العلاقات بين بلاده والإمارات العربية المتحدة وعلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، معربا عن رغبة فيتنام في دفع وتطوير تلك العلاقات على مختلف المستويات وزيادة التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس وزراء فيتنام بمقر مجلس الوزراء في هانوي، عبيد سعيد بن طارش الظاهري سفير الدولة لدى فيتنام، حيث جرى بحث سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية والآفاق المستقبلية للاستثمار والتعاون في القطاعات الاقتصادية والتجارية والدعم المتبادل في المحافل الإقليمية والدولية إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السفير الظاهري تميز العلاقات بين البلدين، وقال إن الإمارات تبادل فيتنام الرغبة في زيادة مستوى العلاقات من خلال زيادة حجم التبادل التجاري واستكشاف الفرص المتاحة لزيادة أنشطة الاستثمار بين البلدين.

وأضاف إن ما ستقدمه الحكومة الفيتنامية من تسهيلات وما ستظهره من مرونة في القرارات سيساعد في جلب الاستثمارات الإماراتية لفيتنام وسيسهم في زيادة التبادلات الاقتصادية والثقافية، مشيرا إلى أن موافقة الحكومة الفيتنامية على إعفاء مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول إلى فيتنام سيدعم من ذلك التوجه بلا شك.