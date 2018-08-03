تدشين كلية الأميرة عائشة للتمريض بجامعة الحسين

المصدر: Ⅶ معان - وام

افتتح وزير الصحة الأردني الدكتور محمود الشياب في جامعة الحسين بن طلال بمعان -مندوباً عن الأميرة منى الحسين- مبنى كلية الأميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحية الذي أقيم بدعم من صندوق أبوظبي للتنمية.

حضر الافتتاح فيصل أحمد آل مالك، المستشار بسفارة الدولة لدى عمان، مندوباً عن صندوق أبوظبي للتنمية.

وقال الدكتور نجيب أبوكركي، رئيس الجامعة، في كلمة خلال الحفل: «إن إنشاء مبنى الكلية يعد إضافة مهمة في مسيرة الجامعة والتي تسعى لتكون نواة للتقدم الطبي في المنطقة»، معرباً عن تقديره لدولة الإمارات ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية على دعمها والمساهمة في إنشاء هذا الصرح.

وأشار الدكتور هاني النوافلة، عميد كلية الأميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحية، إلى أن الكلية أنشئت لتواكب التقدم العلمي، وقال إن الجامعة تسعى لاستحداث برامج صحية وطبية أخرى وبرامج ماجستير في التمريض.