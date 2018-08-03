خط أساس دبي للخرسانة المستدامة يدعم الابتكار في البناء والتشييد

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أجرت إدارة المباني ببلدية دبي مجموعة من الدراسات البيئية فيما يتعلق بالخرسانة المستدامة بالتعاون مع عدد من مصانع الخرسانة بالإمارة، في إطار جهودها وسعيها المستمر لدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجال تطوير قطاع البناء والتشييد.

وأشارت المهندسة ليالي الملا، مدير إدارة المباني ببلدية دبي، إلى تحديث قائمة الخلطات الخرسانية للمواد الأسمنتية المستخدمة في صناعة الخرسانة المستدامة، التي تتميز بأنها مواد صديقة للبيئة، مضيفةً أنه نتج عن إجراء الدراسة أيضاً تقديم خيار جديد يتمثل في «خط أساس دبي للخرسانة المستدامة»، الذي يهدف إلى فتح باب الابتكار والإبداع وزيادة الخيارات في مجال تصميم الخلطات الخرسانية واستخدام تقنيات مستدامة في مجال تصنيع المواد الأولية، ما يسهم بشكل إيجابي في تقليل الأثر البيئي للخرسانة وخفض الكلفة المادية بشكل عام.

خدمات

من جهتها، أوضحت فداء الحمادي، مدير قسم البحوث ومواد البناء بالإدارة، أنه تم توفير خدمات جديدة تمكّن المتعاملين من تقييم خلطاتهم الخرسانية باستخدام «خط أساس دبي للخرسانة المستدامة»، واعتمادها من قبل إدارة المباني ببلدية دبي، وتشمل هذه الخدمات كلاً من العضوية في موقع البيانات الفنية المتخصصة لإدارة المباني والاشتراك في الحاسبة الذكية للخرسانة، إضافة إلى الدراسة التخصصية، كاعتماد الخلطات الخرسانية والمواد المستدامة الجديدة.

ويعد خط أساس دبي للخرسانة المستدامة بمثابة حل بديل لمتطلبات الخرسانة الخضراء، ويمثل الحد الأقصى المسموح به للأثر البيئي للخلطات الخرسانية بالاعتماد على دراسة تقييم الأثر البيئي التي تمت بالاستناد إلى بيانات تم جمعها من بعض مصانع الخرسانة العاملة في الإمارة.