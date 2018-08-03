بحث تعزيز فرص عمل المواطنين في «الخاص»

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

استعرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين ولجنة فرص العمل المشكلة من قبل اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سبل تعزيز فرص عمل المواطنين في القطاع الخاص، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

جاء ذلك في اجتماع عقد مؤخراً بحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومريم عيد المهيري رئيس لجنة فرص العمل، الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية في أبوظبي، وعامر حسين الحمادي مدير عام هيئة الموارد البشرية بالإنابة.

جاذبية

وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي خلال الاجتماع سعي الوزارة الحثيث نحو تحقيق رؤيتها بأن يكون سوق العمل ممكناً للمواطنين جاذباً للكفاءات، مؤكداً الالتزام بتنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بإيجاد الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين والعمل على تسريع وتيرة التوطين وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي حدد إطاراً زمنياً لتوظيف 10 آلاف مواطن في إمارة أبوظبي وهو ما يعتبر بمثابة بوصلة عمل لمختلف الجهات المعنية لتكاتف جهودها.

وأوضح معالي الهاملي أن تطوير الشراكة بين الوزارة والجهات المعنية في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص يعتبر مرتكزاً رئيسياً من مرتكزات منهجية التوطين الجديدة التي تبنتها وزارة الموارد البشرية والتوطين للتعامل مع ملف التوطين حتى العام 2021، وذلك في إطار حرصها على تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات.

برامج

من جهتها، أوضحت مريم عيد المهيري أن بناء علاقات مع الجهات الحكومية والخاصة وتحديد برامج توظيف في قطاعات متنوعة وفقاً لاستراتيجية أبوظبي الاقتصادية سيسهم في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي لتوفير آلاف الوظائف للمواطنين.

وقالت: إن توفير فرص العمل للمواطنين هو مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع وتحتاج إلى تضافر وتكامل جهود كل الجهات، لتحقيق تطلعات المواطنين وتوفير العيش الكريم لهم كافة، مشيرة إلى أنه ومن خلال التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وجهات أخرى سنتمكن من إطلاق برامج تدريب لتزويد الباحثين عن العمل بالمهارات اللازمة.

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من خليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة التجارة والصناعة، وحميد عبدالله الشمري نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، ورئيس الشؤون المؤسسية والموارد البشرية، وغنام بطي المزروعي مدير دائرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في أدنوك.