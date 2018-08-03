«كهرباء الشارقة» تبحث تطبيق الذكاء الاصطناعي مع «لورين» العالمية

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

بحث الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، مع راولن بينتو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لورين العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، سبل التعاون لتطبيق الذكاء الصناعي في مجالات عمل الهيئة وتطوير الخدمات الإلكترونية والذكية.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أنه تم خلال اللقاء تبادل الآراء والخبرات وتعزيز التعاون لتفعيل أحدث المستجدات وأفضل الممارسات في مجال توفير أفضل الحلول المتقدمة باستخدامات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الذكية وأمن المعلومات.