مواصلات الإمارات تطلق المرحلة 2 من «الأرشفة الإلكترونية»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت مواصلات الإمارات عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروعها للأرشفة الإلكترونية، وذلك عقب الانتهاء من المرحلة الأولى، التي تضمنت حصر ملفات معظم المراكز والإدارات والفروع التابعة للمؤسسة، وذلك تعزيزاً لأنظمتها المؤسسية وعملياتها الإدارية والتنظيمية وتسريع وتيرة التحول الذكي.

توجيهات

وقال عبدالرحمن الكمالي مدير إدارة المرافق بمواصلات الإمارات: إن الإعلان عن مشروع الأرشفة الإلكترونية- والذي أطلقته المؤسسة في شهر أبريل من العام الحالي- جاء عملاً بالتعاميم والتوجيهات الصادرة عن الإدارة العليا للمؤسسة، والقاضية بإنشاء نظام للأرشفة الإلكترونية في المؤسسة على أن يتبع لإدارة المرافق، وأن يخدم العاملين في جميع الفروع والمحطات التابعة للمؤسسة، وذلك بناء على التوصيات الصادرة من الأرشيف الوطني بصدد المحافظة على كافة السجلات والملفات والمستندات المختلفة، وذلك باعتماد أنظمة أرشفة إلكترونية أكثر كفاءة، وتنسجم مع مستجدات التقنية، وتلبي خطط التحوّل الذكي التي تتبناها الحكومة.

وأوضح الكمالي أنه في إطار المرحلة الثانية من المشروع والمعلن عن انطلاقها؛ سيتم الاجتماع مع كل الإدارات والوحدات التنظيمية التابعة للمؤسسة، لمناقشة مشروع الأرشفة الإلكترونية وتزويد المعنيين في تلك الوحدات بالمعارف والمهارات اللازمة لضمان حسن سير المشروع، ومراعاة خصوصية عمل كل إدارة على حدة، والاستجابة لمتطلباتها بشكل دقيق ومهني، وذلك تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

اجتماعات

وقد باشرت المؤسسة تلك الاجتماعات بعقد الاجتماع الأول الذي ضمّ كلاً من الإدارة المالية وإدارة المشتريات بالمؤسسة، وحضره مسؤولو الإدارتين وبعض الموظفين والمعنيين، إلى جانب عبدالرحمن الكمالي مدير إدارة المرافق، ونوشاد كويالي مدير الأنظمة، وأحمد شكري مسؤول الأرشيف الإلكتروني، وتم فيه تعريف المسؤولين في الإدارتين على طبيعة المشروع ومراحله، بصفتهما من أكبر الإدارات في المؤسسة.

ويأتي هذا المشروع في إطار الخطوات المتسارعة التي تشهدها مواصلات الإمارات للتحول نحو الأنظمة والتطبيقات الذكية، حيث أطلقت تباعاً عدداً من التطبيقات الذكية والمشاريع ذات الصلة خلال السنوات الماضية، لا سيما تطبيق «مساعدة» لتقديم خدمات المساعدة على الطريق، والتطبيق الذكي للمزادات، وتطبيق مواصلات الإمارات وغيرها.