حاكم رأس الخيمة يعزي سالم الدرعي في وفاة والدته

المصدر: Ⅶ العين - وام

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس واجب العزاء إلى سالم بن ثعلوب الدرعي وإخوانه بوفاة المغفور لها والدتهم، وذلك لدى زيارته مجلس العزاء في منطقة الشعيبة بمدينة العين.

واجب

وعبر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وأبناء الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

مواساة

وقدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، واجب العزاء إلى سالم بن ثعلوب الدرعي وإخوانه بوفاة المغفور لها والدتهم، وذلك لدى زيارته مجلس العزاء بمنطقة الشعيبة في مدينة العين.

وعبر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وأبناء الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وعبر معاليه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وأبناء الفقيدة.

سعود بن صقر يعزي أحمد السويدي

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء إلى معالي أحمد خليفة السويدي، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، في وفاة شقيقته عوشة بنت خليفة السويدي. وعبّر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة لدى زيارته مجلس العزاء في منطقة المويجعي بمدينة العين عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. العين - وام