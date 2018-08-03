«التغير المناخي» تنقذ صغير قرش الحوت بخور دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تمكنت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع شرطة دبي وجمعية حماية البيئة البحرية من إنقاذ صغير قرش الحوت، الذي أضاع طريقه في مياه خور دبي بالقرب من منطقة الجداف.

ولدى استلام الوزارة البلاغ، قامت بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من شرطة دبي وجمعية حماية البيئة البحرية بتشكيل فريق عمل من الغواصين المحترفين من الضفادع البشرية ذوي القدرات العالية وعدد من موظفي إدارة التنوع البيولوجي بالوزارة.

وعلى الفور تحرك فريق العمل لمنطقة الحدث، وتم وضع خطة مبتكرة لإنقاذ سمكة قرش الحوت من خلال تشكيل ثلاث فرق من الغواصين على متن قاربين، ووضع القرش الصغير على حمالة تحت الماء وتحريكه من منطقة الخور إلى عرض البحر، وذلك حرصاً على سلامته والتأكد من عدم تشكيل أي خطورة عليه أو إصابته بأية أضرار نتيجة تعرضه للخوف أو التوتر. واستغرقت عملية الإنقاذ النوعية لإخراج صغير قرش الحوت من الخور أكثر من خمس ساعات.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «تابعت بالأمس عملية إنقاذ صغير قرش الحوت الذي ضل طريقه في مياه خور دبي بالقرب من منطقة الجداف، التي استغرقت أكثر من خمس ساعات، حتى استطاعت فرق الإنقاذ نقله من منطقة الخور إلى عرض البحر. جهود وتعاون المختصين من الوزارة وشرطة دبي وعملهم بروح الفريق أمر يبعث على الفخر والاعتزاز».

وأضاف معاليه: «أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لكل من أسهم في إنجاز هذه المهمة الصعبة التي تكللت بالنجاح بفضل الله عز وجل، وجهود الشركاء الاستراتيجيين للوزارة. مثال مميز وتطبيق رائع لرؤية القيادة الرشيدة التي طالما حرصت على استدامة ثروات البيئة البحرية المحلية».

جهود

بدورها، ثمّنت هبة عبيد الشحي، مدير إدارة التنوع البيولوجي بالإنابة بوزارة التغير المناخي والبيئة، دور فرق الإنقاذ من شرطة دبي وجمعية حماية البيئة البحرية وموظفي الوزارة على جهودهم وتعاونهم المذهل في إنقاذ سمكة قرش الحوت الصغيرة، مؤكدة أن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حريصة على المحافظة على ثروات البيئة المحلية، وما تحظى به من تنوع بيولوجي وعدم الإضرار به وضمان استدامته، لذا يتم العمل بشكل دائم على وضع خطط واستراتيجيات وطنية للمحافظة على هذا التنوع واستدامة الكائنات الحية وبالأخص المهددة بالانقراض.

وأضافت الشحي، أنه ضمن أهداف الوزارة الاستراتيجية للحفاظ على التنوع البيولوجي، أطلقت مؤخراً الخطة الوطنية للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها (2018 - 2021) في الدولة، حيث تستهدف الخطة مجموعة من الأهداف والغايات تصب جميعها في سبيل المحافظة على هذا النوع من الأسماك التي تضم البيئة البحرية للدولة 72 نوعاً منها تشمل (أسماك قرش، وأسماك المانتا)، واستغلالها بصورة مستدامة، مُحددة التحديات والإشكاليات التي يتعين مراعاتها وإجراءات التغلب عليها.

تعاون

من جانبه، ثمن المقدم راشد ثاني العايل، رئيس قسم الأمن البحري في مركز شرطة الموانئ، مُشرف فريق شرطة دبي في عملية إنقاذ صغير قرش الحوت، التعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وجمعية حماية البيئة البحرية في عملية الإنقاذ، مشيراً إلى أنه بتوجيهات اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني القائد العام لشرطة دبي بالوكالة شاركت شرطة دبي في عملية الإنقاذ والعمل على إخراج صغير قرش الحوت من منطقة خور دبي إلى بحر الخليج العربي لمسافة 13 كيلومتراً.



وأكد أن عملية إنقاذ صغير قرش الحوت ونقله إلى منطقة الخليج العربي تطلبت حرفية ومهارة عاليتين، واحتاجت إلى جهد وصبر كبيرين من فريق العمل، مثمناً الدور الكبير لكافة المشاركين في عملية الإنقاذ على جهودهم وحرصهم على أن يعود صغير قرش الحوت إلى بيئته بسلامة.