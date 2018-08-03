جائزة لـ «طرق دبي» لاستخدام «نول» في رسوم الحدائق

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على جائزة (آي دي سي)، وهي جائزة إقليمية مرموقة تمنحها شركة دي إكس (DX)، وهي واحدة من الشركات المتخصصة في مجال تقنيات التحوّل الرقمي على مستوى العالم. وقد نالت الهيئة هذه الجائزة، وذلك عن استخدام بطاقة نول لدفع رسوم البوابات الذكية للحدائق العامة في إمارة دبي.

وقد أُعلِنَ عن هذا الإنجاز في المؤتمر السنوي، الذي نظمته الشركة المذكورة في دبي مؤخراً، وحضره جمع كبير يمثلون مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة العاملة في الدولة والمنطقة عموماً، إضافة إلى خبراء ومهتمين ومتحدثين بارزين من مختلف دول العالم.

جهود

وأعرب مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، عن سروره بالجائزة، كونها تعكس جهود الهيئة في الاستعانة بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال التحوّل الرقمي وتطبيقات المدينة الذكية وفق أرقى المعايير العالمية.

جاء ذلك خلال تسلمه للجائزة، من قِبل فريق عمل بطاقة نول التابع لإدارة التحصيل الآلي في قطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات.

وقد حصلت الهيئة على هذه الجائزة مقابل مبادرتها لاستخدام بطاقة نول لدفع رسوم دخول الحدائق العامة في دبي من خلال بواباتها الذكية، وذلك بالتعاون مع بلدية دبي.

تحصيل آلي

بدوره، قال خالد العوضي، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة: «تحرص الهيئة دائماً على الاستعانة بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات ومنها مجال أنظمة التحصيل الآلي، التي شهدت تطوراً واضحاً منذ إطلاق بطاقة نول وسيلة متقدمة لتسديد رسوم وسائل النقل الجماعي والمواقف العامة في دبي ليستمر هذا التطوّر من خلال استخدام البطاقة في تسديد قيمة المشتريات في عدد كبير من منافذ التجزئة في الدولة، إضافة إلى استخدامها في تسديد رسوم دخول الحدائق العامة في دبي من خلال البوابات الذكية لهذه الحدائق.

وأضاف العوضي: «تحرص هيئة الطرق والمواصلات دائما على توسيع وتطوير وتعزيز خدماتها المقدّمة إلى الجمهور من مواطنين ومقيمين وسائحين وزائرين إلى دبي من جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال الابتكار والتنويع في تقديم هذه الخدمات، بما ينسجم وتوجهات مدينة دبي الذكية وتحقيق الهدف، الذي رسمته الحكومة بجعل الإمارة أذكى مدينة في العالم».