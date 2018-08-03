تخريج 3 دورات تدريبية في القيادة العامة لشرطة عجمان

المصدر: Ⅶ عجمان - البيان

شهد العميد علي عبيد الشامسي، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء في شرطة عجمان، حفل تخريج 3 دورات نظمها معهد تدريب الشرطة في قاعة الإمارات بمبنى القيادة.

وكانت الدورة الأولى بعنوان «الابتكار وحل المشكلات الشرطية» بمشاركة 40 منتسباً من ضباط وصف الضباط والأفراد من مختلف القيادات الشرطية بالدولة، قدمها د. إبراهيم أحمد محمد عبد الهادي، حيث تناول فيها أهمية الابتكار والعمل به وفق الأنظمة المتبعة، وكيفية الوصول في حل المشكلات التي تواجه المؤسسات. وكانت الدورة الثانية تحت عنوان «أمن البيانات والمعلومات الأمنية» بمشاركة 24 منتسباً من الضباط وصف الضباط والأفراد من مختلف القيادات الشرطية بالدولة، وقدمها الأستاذ عماد محمد المسالمة، تناول فيها كيفية الوصول إلى صيغة أمنية علمية.