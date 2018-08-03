شرطة دبي تؤكد أهمية الشراكة مع وزارة الخارجية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أكّد العميد عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، تضافر الجهود بين الشركاء في سبيل تبسيط الإجراءات مع مراعاة التدقيق والمحافظة على النواحي الأمنية، وذلك خلال زيارته التفقدية لمكاتب تخليص المعاملات المرتبطة بالبعثات الدبلوماسية «القنصليات» في مركز وافي في إمارة دبي، بحضور راشد القصير، سكرتير أول في مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من قناصل الدول الشقيقة والصديقة، والمقدم حمد محمد عبدالله، مدير إدارة أمن المنشآت بالوكالة.