«تكاتف» التطوعي يُسعد مخالفي رأس الخيمة

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

سجّل فريق «تكاتف» التطوعي في رأس الخيمة حضوره المميز في إسعاد المخالفين ضمن مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك»، التي انطلقت أول من أمس، وتسابق المتطوعون والمتطوعات على تنظيم العمل ضمن منظومة العمل الجماعية داخل أقسام ومكاتب الإقامة وشؤون الأجانب في إمارة رأس الخيمة لضمان اختصار الوقت والمجهود على المخالفين وتوجيههم للموظف المختص واستكمال أوراقهم والرد على استفساراتهم.

توجيهات

وقال علي البلوشي، عضو فريق «تكاتف» خلال استقبال المخالفين وتوجيههم للموظف المختص، إن المشاركة في مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» التي أدخلت السعادة على المخالفين ورفعت معدلات الأمان لأسر المخالفين، تأتي كترجمة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة في تعزيز قيم التطوع وإسعاد أفراد المجتمع .

عمل إنساني

وأكدت المتطوعة جميلة كرم عبدالرحمن، خريجة جامعة الإمارات قسم أداب إنجليزي، أن دورها في قسم النساء ساهم في إنجاز العديد من المعاملات، خاصة للمخالفات اللاتي لا يتكلمن اللغة العربية أو الإنجليزية، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تضرب يوماً بعد يوم المثل في المجال الإنساني على المستوى العالمي .

وقالت المتطوعة زينب عبيد الفلاحي، من جامعة زايد تخصص إعلام وعلاقات عامة، إن هذا التخصص ساعدها كثيراً خلال مشاركتها في الفعاليات والمبادرات التطوعية لتسهيل ومساعدة احتياجات أفراد المجتمع، ورسم الابتسامة على وجوه أفراد المجتمع بجميع فئاته سواء مواطنين أو مقيمين أو عمال، انطلاقاً من نهج قيادتنا الرشيدة في تقدير الإنسان والعمل على إسعاد جميع فئات المجتمع، مؤكدة أن هذه المبادرة كان لها الأثر الإيجابي في نفوس المتطوعات مع ارتفاع معدلات السعادة لدى العائلات المخالفة.