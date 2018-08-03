سعيد بن طحنون يشيد بعمل المرأة المواطنة في «أدنوك»

المصدر: Ⅶ العين - وام

أشاد الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان بوجود المرأة المواطنة في تجربة العمل في محطات الوقود التابعة لشركة أدنوك ورغبتها في العمل بمجال تعبئة الوقود في محطات البترول، معرباً عن اعتزازه بمشاهدة مواطنات يضطلعن بمهمة تعبئة الوقود وغيرها من الخدمات النفعية الأخرى. وعبر الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان عن سعادته مساء أول أمس، بالمشاركة في تعبئة الوقود بالخدمة الذاتية في إحدى محطات شركة أدنوك للبترول في منطقة المرخانية بمدينة العين، مثمناً الفترة التجريبية لأدنوك فليكس.