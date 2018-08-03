«صحة أبوظبي» تستعرض ملامح الاستراتيجية الجديدة

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ البيان

أكد الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، أن وراء قصص النجاح التي تحققت في القطاع الصحي بالإمارة، الكثير من العمل والجهد والتفاني من موظفي الدائرة الذين يعملون خلف الكواليس لينعم سكان الإمارة بحياة أفضل عبر خدمات صحية يسهل الوصول إليها وتتميز بجودة عالية وأسلوب حياة صحي يسهم في الوقاية من الأمراض، جاء ذلك خلال «ملتقى يوم الخميس» الفعالية الشهرية التي تنظمها الدائرة للموظفين، حيث تم استعراض ومناقشة الاستراتيجية الجديدة للقطاع الصحي، وذلك قبل إطلاقها رسمياً، كما شهد حضور عدد من الممثلين عن مؤسسات صحية. وأكد أن الموظفين هم ثروة الدائرة الأغلى والطاقة الأهم لصياغة رؤى القيادة الرشيدة في القطاع الصحي، مشيراً إلى أهمية أن يعكس العمل اليومي للموظف روح الفريق الواحد.