شرطة أبوظبي تؤهل 16 منتسباً في تقييم التمارين الأمنية

المصدر: أبوظبي - البيان

أهّلت شرطة أبوظبي 16 منتسباً في عدد من إداراتها بمجال تقييم تمارين إدارة الأزمات والمواقف الأمنية، بحسب المواصفة البريطانية BS11200.

وأكّد المقدم علي سيف العرياني، نائب مدير إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية، خلال حفل تخريج الدفعة الثالثة في مجمع أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، أهمية الدورة في رفد العاملين بالمهارات والقدرات، وفق أرقى المعايير العالمية، وذلك ضمن مشروع تأهيل فريق المقيّمين على مستوى شرطة أبوظبي.

وأوضح أن مثل هذه الدورات التخصصية تعزز من إمكانات المنتسبين، وتنعكس إيجابياً في تطوير جهود التحسين المستمر، والارتقاء بمنظومة العمل في أداء المهام الأمنية، وفق أفضل النظم والإجراءات المطبّقة على المستوى العالمي.