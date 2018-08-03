المصدر: Ⅶرأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

أعرب ثلاثة مخالفين من الجنسية الآسيوية والأفريقية عن سعادتهم بعد أن حصلوا على إعفاءات من قيمة الغرامات المالية المقررة عليهم والتي بلغت مليوناً و56 ألف درهم؛ نتيجة مخالفتهم قوانين الإقامة والعمل في دولة الإمارات والبقاء فيها بصورة غير مشروعة بعد أن دخلوا الدولة بتأشيرات زيارة خلال فترات مختلفة.

وقال مخالف من الجنسية الآسيوية إن المهلة وفرت عليه 528.200 درهم مجموع الغرامات المستحقة عليه لمخالفته لشروط الإقامة، حيث إنه دخل الدولة بموجب إذن دخول للزيارة منذ عام 2003 ولم يبادر بالمغادرة أو تصويب وضعه وظل يعيش في الدولة دون عمل أو مصدر زرق.

فيما بلغت غرامة أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية أيضاً مبلغ 300 ألف درهم، وبلغت غرامة إحدى السيدات من الجنسية الأفريقية من فئة العمالة المساعدة 228 ألف درهم.

وأكد المخالفون الثلاثة أنه لولا هذه المبادرة الإنسانية لما تمكنوا من تسوية أوضاعهم وإتمام الإجراءات بكل سلاسة ويُسر، معربين عن شكرهم لدولة الإمارات والقيادة الرشيدة التي ترعى جميع الجنسيات المقيمة على أرضها والسماح بتعديل أوضاعنا لاستمرار العيش والحياة الكريمة فيها، فهذا ليس بغريب على أبناء زايد الخير.