تطبيق نظام المواقف بجزيرة أبوظبي 18 الجاري

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

أكد محمد درويش القمزي مدير عام مركز النقل المتكامل في أبوظبي أن قرار تطبيق نظام مواقف في جميع المناطق بجزيرة أبوظبي بدءاً من 18 أغسطس الجاري يصب في مصلحة السكان وأصحاب الفلل السكنية بمختلف مناطق المدينة مثل منطقة المشرف.

جاء ذلك خلال محاضرة نظمها مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي بالتنسيق مع دائرة النقل في أبوظبي تحت عنوان «مواقف المناطق السكنية»، وذلك في مجلس المشرف بأبوظبي.

حضر المحاضرة سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، ومحمد درويش القمزي مدير عام مركز النقل المتكامل في أبوظبي، ومسؤولون وعدد كبير من سكان المشرف في أبوظبي.

ظاهرة

وأوضح أن نظام مواقف يسهم في القضاء على ظاهرة الوقوف العشوائي في المناطق السكنية ومناطق الفلل، وضمان استخدام المواقف المتوافرة في هذه المناطق من قبل سكان المنطقة فقط .

وقال: إن المواطنين المقيمين في المناطق السكنية ومناطق الفلل لهم الحق في استخدام المواقف المتواجدة، وفق آلية مرنة للغاية تتمثل فقط في تسجيل مركباتهم والحصول على تصاريح بشكل مجاني.