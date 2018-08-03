الطقس حار ورطب في الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع "المركز الوطني للأرصاد" أن تشهد البلاد يوم غد "الجمعة" طقسا رطبا صباحا مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف حارا و مغبرا أحيانا نهارا مع احتمال تكون السحب الركامية المحلية شرقا بعد الظهر.

والرياح شمالية غربية بوجه عام جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية شرقاً سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س و تكون مثيرة للغبار أحيانا البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم السبت رطبا على السواحل صباحا و قد يتشكل ضباب خفيف شمالاً حارا و مغبرا أحيانا نهاراً وتظهر السحب شرقا بعد الظهر، والرياح شمالية غربية بوجه عام و شرقية شرقاً سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/ س، والبحر خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتوقع أن يكون الطقس يوم الأحد المقبل حارا نهارا و يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة على المناطق الغربية، والرياح جنوبية غربية تتحول ظهرا إلى شمالية غربية بعد الظهر سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 32 كم / س..، والبحر خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتشهد الدولة يوم الاثنين المقبل طقسا حارا بوجه عام مغبرا أحياناً نهارا، والرياح جنوبية غربية تتحول ظهرا إلى شمالية غربية بعد الظهر سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 32 كم/ س، والبحر خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الثلاثاء القادم رطبا على السواحل صباحا حارا و مغبرا أحيانا نهارا وتظهر بعض السحب شرقا بعد الظهر قد تكون ركامية على الجبال، والرياح.. شمالية غربية بوجه عام وشرقية شرقاً سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.