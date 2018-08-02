الإمارات قد تشارك في إعادة بناء منصة "غاغارين" الفضائية

المصدر: البيان الالكتروني

صرح دميتري روغوزين، رئيس شركة "روس كوسموس"، بأن روسيا قد تتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مشروع إعادة إنشاء منصة "غاغارين" الأسطورية.

وقال روغوزين ردا على سؤال لوكالة إنترفاكس الروسية: "ننظر في إمكانية إنشاء مبادرات أعمال مشتركة فيما يخص إعادة بناء منصة غاغارين، ومن الممكن أن تكون هذه المبادرات بالتعاون مع شركاء أجانب، قد تكون من بينهم دولة الإمارات العربية المتحدة".

وكان رئيس شركة "روس كوسموس" الروسية قد اجتمع بمسؤولين إماراتيين وناقش معهم آفاق التعاون في مجال الفضاء، حسب "روسيا اليوم".

وتقع منصة غاغارين في مطار بايكونور الفضائي في كازاخستان، وهي المنصة التي أطلقت منها مركبة "فوستوك"، في 12 أبريل 1961، حاملة رائد الفضاء الروسي الشهير يوري غاغارين (1934-1968)، أول إنسان يخرج إلى الفضاء الخارجي.