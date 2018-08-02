ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 111 كغم من الحمى واللافقاريات في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

ضبطت دوريات التفتيش والمراقبة المسائية التابعة لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، أمس، 4 أشخاص من العمالة الآسيوية 3 منهم عمال صيد وواحد يعمل في إحدى الجهات الحكومية بحوزتهم 111 كيلوغرام من الحمى واللافقاريات الأخرى داخل خور رأس الخيمة، والمحظور صيدها طبقاً للقانون داخل مناطق المحميات والخيران.

وأوضح الدكتور سيف الغيص مدير عام الهيئة، أن دوريات التفتيش تمكنت أمس من مصادرة 111 كيلوغرام من المحار واللافقاريات المحظور صيدها طبقاً للقانون، حيث تم توقيع الغرامة المالية وفقاً للقانون والتي تراوحت بين 1000 إلى 5000 آلاف درهم، مؤكداً أن الهيئة تعمل على مدار الساعة لحماية الأنظمة البيئية ومكوناتها بالإمارة والتصدي للتجاوزات بهدف المحافظة النظام البيئي للحياة البحرية داخل مناطق الخيران وحماية تلك الأنواع التي تقوم بدور أساسي في توازن البيئة البحرية.

وأشار إلى أن دوريات المراقبة التابعة للهيئة تقوم بتكثيف نشاطها وخاصة خلال الفترة الليلية للحفاظ على البيئة واستدامة مواردها والحد من استنزاف الثروات الطبيعية والأحياء البحرية، لافتاً إلى أنه تمت مصادرة المضبوطات إلى مختبرات الهيئة لإجراء الفحوص المخبرية عليها وإعادتها للحياة البحرية من جديد، مؤكداً أن الهيئة لن تتهاون ولن تسمح بأي ممارسة خاطئة تضر بالبيئة ومكوناتها.

وأضاف الغيص: تلعب الأحياء البحرية اللافقارية ثنائية المصراع دوراً أساسياً في تنقية مياه البيئة التي تعيش فيها كونها تتغذي بتصفية مياه البحر من الملوثات وهى أساسية للنظام البيئي، وعلينا أن لا نسى انها تقوم بتخزين الكربون عندما تنمو كون جسمها الخارجي عبارة عن كربونات الكالسيوم التي تكون الصدفة الخارجية لجسم الحيوان الرخو، لذا الحفاظ على هذا النوع من الأحياء البحرية واجب علينا جميعا اذا اردنا ان ننعم بنظام بيئي متكامل ولابد من الحد من التجاوزات الغير مسؤولة ومعاقبة المخالفين، والهيئة اذا تشكر الجمهور المتعاون لحماية مواردنا الحية.



وناشد الغيص أفراد المجتمع بالمزيد من التعاون مع الهيئة لضبط المخالفين من المستهترين بالنظام البيئي والابلاغ عن أي عمليات صيد مخالفة عبر الاتصال (8003732).