تعديل وضع عربي مقيم منذ 20 سنة بشكل غير قانوني

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

كشف العميد الدكتور أحمد علي الصغيري القائم بأعمال المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة لـ "البيان "عن استقبال المركز أمس لمخالف عربي الجنسية كانت يقيم في الدولة بطريقة منافية للقانون منذ 20 سنة، حيث تعد الحالة الأكبر من نوعها التي مرت عليهم بالامس، ليتم تعديل وضعه وفق الأنظمة الإجراءات المتبعة وإعفاؤه من رسوم وصلت في مجملها التقريبي الى 182 الف درهم، الامر الذي انعكس ايجابا على مشاعر المخالف الذي شعر براحة وطمأنينة واستقرار، ليستطيع مع هذه المبادرة مواصلة حياته الطبيعية وزيارة ارحامه خارج الدولة .

وأشار الصغيري إلى أن اجمالي اعداد المخالفين الذين سجلوا في اول يوم لانطلاق مبادرة احم نفسك بتعديل وضعك هم 76 مخالفاً لتسوية اوضاعهم وفق القانون المتبع، ليمنح البعض منهم تصريح مغادرة والبعض الاخر قدمت له تجديد إقامة لمدة 6 أشهر كما تم النظر في حالات دولهم تشهد حروب وكوارث .