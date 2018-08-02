انطلاق دورة مرشحي الضباط في شرطة دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تفقد اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، أمس، قاعات التسجيل والاختبارات وأركان معرض «الإيجابية»، للاطمئنان على راحة المرشحين والمرشحات، خلال انطلاق دورة مرشحي الضباط الدفعة (30)، ودورة مرشحي الضباط الدفعة (3) العنصر النسائي، التي تستمر حتى 9 أغسطس في نادي الضباط بمنطقة القرهود، تحت شعار «منكم الطموح ومنا المستقبل»، وقال: تحظى دورة مرشحي الضباط الدفعة (30)، ودورة مرشحي الضباط الدفعة (3) العنصر النسائي، لعام 2018-2019، باهتمام كبير من قبل اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، كونها تعد نقلة استثنائية، ونجاحها سيُلهم بلا شك المؤسسات والشركات محلياً وعربياً وعالمياً، لاتباع أساليب جديدة في مجال التحفيز البشري.

حضر الزيارة الميدانية العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية بالنيابة، رئيس لجنة التعيين والإيفاد، والعميد الدكتور صالح مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالنيابة، والمقدم جميلة الزعابي، مدير إدارة سجن النساء، والمقدم ناصر الزري، مدير معهد التدريب في أكاديمية شرطة دبي، والرائد حمد بن دعفوس المنصوري، مدير إدارة الاختيار والتوظيف.

تفاعل

وقال العميد أحمد رفيع، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية: حققت إعلانات تسجيل المرشحين الرقمية، تفاعلاً كبيراً، حيث تجاوزت الـ 250 ألف «مشاهدة» على موقع «انستغرام»، ويعود الفضل في انتشارها الواسع، إلى الخطة الإعلامية والتسويقية التي صُممت بدقة لتعكس مكامن تميز الحُلة الجديدة الخاصة باختيار المرشحين والمرشحات، وتبرزها بما يليق بمكانة شرطة دبي العالمية.

وتابع: بعد اطلاعنا على أحدث الدراسات العلمية التي تناولت العلاقة بين الإحساس بالقلق والتوتر، وطريقة تفكير الإنسان وسلوكه، قررت القيادة إيقاف آلية العمل القديمة رغم رواجها العالمي، وابتكار نهج عملي محلي، يحقق لنا إنجازاً عالمياً جديداً، واستثماراً أفضل للكوادر الوطنية الشابة، لا سيما وأن القلق والتوتر والخوف في أحيان كثيرة تحول دون قدرة المرشح على التعبير عن نفسه، حيث يضطرب بسبب الأجواء العسكرية المهيبة التي يختبرها للمرة الأولى في حياته، ويعجز عن إقناع اللجنة بمهاراته وخبراته، ما يقود إلى استبعاده، رغم أنه تحت الظروف العادية الخالية من التوتر، شخص على قدر كبير من المزايا الشخصية والفكرية والمهارات، وهنا سيبرز دور الاختبار الذكي، الذي سيخضع له الطلبة، بما يعين لجنة المقابلات على اتخاذ قرار منصف وسليم.

782

قال أحمد قائد غالب، أخصائي نظم معلومات في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي: عملنا على تسهيل تسجيل المرشحين، عبر موقع شرطة دبي الإلكتروني، حيث بإمكان المرشح أو المرشحة الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة وتحميلها بسهولة، موضحاً أن 782 شخصاً استفادوا من خدمة المواعيد، في حين أن 130 شخصاً حضر اليوم الأول.