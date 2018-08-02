بلدية دبي تستقبل 170 ألف شحنة غذائية خلال النصف الأول

المصدر: دبي- البيان

أكد عصام شرف مدير قسم رقابة تجارة الأغذية بإدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، أن البلدية استقبلت 170 ألفاً و823 شحنة غذائية عبر منافذ إمارة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 2018، كما أن عدد الحاويات الغذائية المستوردة قد بلغ 238 ألفاً و190 حاوية.

وأشار إلى أنه يتم في الدائرة اتباع آليات دقيقة لتنظيم العمليات الرقابية على جميع المواد الغذائية بشكل مستمر في مخازن المؤسسات الغذائية والشركات التجارية للتأكد من استيفاء الشحنات لجميع الاشتراطات والضوابط التي وضعتها بلدية دبي في مجال سلامة الغذاء.

وأضاف، أن عدد المنتجات الغذائية المستوردة قد بلغ 1,025,898 منتجاً غذائياً من مختلف الأصناف الغذائية، مما يحقق التنوّع والتكامل الغذائي. كما بلغت كمية الأغذية المستوردة بالطن 4 ملايين و150,319 ألفاً، وفيما بلغت كمية الأغذية التي تم إتلافها بالطن 850 بمعدل انخفاض يصل إلى 71% مقارنةً بالنصف الأول لعام 2017.

ولفت مدير قسم رقابة تجارة الأغذية إلى أن عدد شهادات التصدير الصحية للأغذية الصادرة قد بلغ 41 ألفاً و250 شهادة تصدير، فيما وصل عدد الشركات الغذائية الجديدة المسجلة في النظام الرقابي إلى 1714 شركة جديدة.