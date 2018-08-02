«طفلك مسؤوليتك» فيديو توعوي يستهدف الآباء عند تعبئة الوقود ذاتياً

المصدر: Ⅶالشارقة ـالبيان

أطلقت حملة سلامة الطفل، إحدى مبادرات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بالتعاون مع شركة أدنوك للتوزيع، فيديو توعوياً يستهدف أولياء الأمور الذين يختارون الخدمة الذاتية لتعبئة الوقود «فليكس»، التي أطلقتها الشركة مؤخراً.

وتحت شعار «طفلك مسؤوليتك»، انطلق الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي الإخبارية والمؤسسية، وفي الوسائل الإعلامية في جميع إمارات الدولة، ليعرض سلسلة من الإرشادات الهامة حول كيفية تعبئة الوقود الذاتية بأمان مع وجود طفل داخل المركبة، وتتضمن كيفية التعبئة مسبقاً أو طلب المساعدة من أحد العاملين في المحطة، والتأكد من تأمين الطفل في مقعده مع ربط حزام الأمان الخاص به، والتأكد من تفعيل قفل الأمان لأبواب المركبة، وإطفاء المحرك تماماً مع ترك مجال للتهوية، وإشغال الطفل بنشاط مناسب، مع مراقبته للتأكد من أنه بخير.

مخاطر

وقالت هنادي اليافعي، مدير إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيس اللجنة المنظمة لحملة سلامة الطفل: «يعتمد نجاح رؤيتنا وأهدافنا في حماية الأطفال من جميع المخاطر التي قد تحيط بهم، على تفعيل شركات مؤسسية مع مختلف الجهات المعنيّة في الشارقة ودولة الإمارات، ودعم المبادرات الجديدة والمبتكرة من خلال نشر إرشادات توعوية».