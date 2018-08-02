«المسعف الصغير» يوعّي الأطفال بطرق الحفاظ على الحياة

المصدر: Ⅶدبي - البيان

نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أخيراً في مقرها الرئيسي الحفل الختامي لمبادرة المسعف الصغير، التي أطلقتها بهدف تأهيل وتوعية الأطفال بأهمية الإسعافات الأولية، إضافة إلى تدريبهم على كيفية الاتصال بالإسعاف وإبلاغهم بالمكان المحدد، وإضافة إلى تدريبهم على قواعد الصحة والسلامة وطرق الحفاظ على الحياة ومنع تدهور الحالة، من خلال برنامج تدريبي نظمته المؤسسة على مدى خمسة أيام متتالية.

وتأتي مبادرة المسعف الصغير في إطار مبادرات المؤسسة التوعوية، ضمن البرنامج الصيفي التدريبي لأبناء موظفي المؤسسة، بحضور عيسى الغفاري المدير التنفيذي للمؤسسة بالإنابة وطالب غلوم طالب مدير إدارة التدريب والتعليم المستمر ورؤساء الأقسام والشعب والموظفين والرعاة.

أنشطة متنوعة

وانطلقت فعاليات المبادرة في يومها الأول تحت عنوان «تعلم لتنقذ حياة»، تم خلاله تقديم أنشطة متنوعة عن الإسعافات الأولية والصحة والسلامة وفي اليوم الثاني الذي جاء بعنوان «يوم تعزيز القلب»، قدمت المؤسسة للتلاميذ أنشطة متنوعة شملت (الغذاء الصحي، الألعاب الرياضية، عروض تدريبية عن عملية الإنعاش القلبي )، وفي اليوم الثالث الذي جاء بعنوان «يوم المرح»، نظمت المؤسسة رحلة تعريفية إلى إمارة الشارقة للاطلاع على مركز الاستكشاف ومربى الشارقة للأحياء المائية، وفي اليوم الرابع الذي كان عنوانه «يوم الترابط»، قام التلاميذ بجولة ميدانية في النقاط الإسعافية وقدموا الورود للمسعفين تقديراً لجهودهم الكبيرة في الحفاظ على حياة الناس ثم كانت الرحلة إلى مدينة الطفل بدبي، وفي اليوم الخامس للمبادرة نظمت المؤسسة للتلاميذ أنشطة فنية وقدموا عرض فلاش موب عن عملية الإنعاش القلبي الرئوي نال إعجاب الحاضرين.

وتضمنت فعاليات الحفل الختامي لمبادرة المسعف الصغير تكريم الإدارات والأقسام والشعب والأفراد المتطوعين من موظفي المؤسسة الذين أسهموا في إنجاح المبادرة.