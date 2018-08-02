حاكم رأس الخيمة يبحث التعاون مع المملكة المتحدة

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بقصر سموه في مدينة صقر بن محمد أمس، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، باتريك مودي سفير المملكة المتحدة يرافقه أندرو جاكسون القنصل العام البريطاني في دبي واللذين قدما للسلام على سموه بمناسبة تسلمهما مهام عملهما في الدولة. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسفير وقنصل عام المملكة المتحدة متمنياً لهما طيب الإقامة والنجاح في مزيد من تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات.

تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين لما فيه مصلحة شعبيهما الصديقين. حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان والشيخ محمد بن حميد بن عبدالله القاسمي العضو المنتدب لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» والدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية وراشد سويدان الخاطري مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.