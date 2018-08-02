شرطة دبي تواصل حملة فحص العيون مجاناً لموظفيها

المصدر: دبي - البيان

تواصل القيادة العامة لشرطة دبي حملتها الطبية «نور لفحص العيون» التي أطلقتها في الربع الأول من العام الجاري بالتعاون مع مؤسسة نور دبي، وشركة «ريفولي»، الهادفة لتقديم فحص مجاني لموظفي شرطة دبي حول مرض المياه الزرقاء «الجلوكوما»، وتستمر الحملة حتى نهاية هذا العام لتغطي كافة الإدارات العامة ومراكز الشرطة في الإمارة.

وقال النقيب الدكتور خالد الخياط اختصاصي العيون، رئيس العيادات في المركز الصحي لشرطة دبي، إن الحملة وصلت إلى مركز شرطة المرقبات ضمن مسيرتها لتقديم الفحص المجاني لكافة موظفي القيادة، مشيراً إلى تمكنهم من فحص أكثر من 800 موظف منذ إطلاقها وحتى الآن.

وأكد النقيب الخياط أن هذه الحملة تأتي ضمن المبادرات التي يطلقها المركز بالتزامن مع «عام زايد»، وتعزيزاً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، الذي أسس وطنا راسخا متحد الأركان قوامه الإنسان، ونحن بدورنا نسير على خطاه ونستذكر مآثره بمبادرات إنسانية ومجتمعية تخلّد قيمه ومبادئه العظيمة.

وتابع النقيب الخياط بأن الحملة تأتي أيضاً ضمن سلسلة البرامج والحملات الطبية والتوعوية التي يقوم بها المركز تجاه منتسبي القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك بهدف الوقاية من الأمراض التي تصيب العيون، والتوعية بها، والكشف عنها في المراحل المبكرة، وتقديم العلاجات اللازمة لها وفقاً لما تقتضيه حالة كل مريض.

فعاليات

وبيّن أن فعاليات الحملة تتضمن تقديم معلومات ونصائح مفيدة حول الوقاية من أمراض العيون وطرق علاجها، وتقديم العديد من الاستشارات والفحوص الطبية، لا سيما ما يتعلق بمرض «الجلوكوما» وهو مرض يصيب العين، في حال ارتفاع ضغط الدم فيها ما يُحدث ضغطاً على العصب البصري وقد يؤدي إلى فقدان البصر، وينقسم المرض إلى نوعين، جلوكوما الزاوية المفتوحة وجلوكوما مغلق الزاوية، مؤكداً أن الحملة لاقت تجاوباً وتفاعلاً من موظفي شرطة دبي.