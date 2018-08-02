خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيسي الاتحاد السويسري وبنين

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس آلان بيرسيت، رئيس الاتحاد السويسري، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

كما بعث سموه برقية تهنئة إلى الرئيس باتريس تالون، رئيس جمهورية بنين، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة إلى الرئيسين آلان بيرسيت وباتريس تالون.