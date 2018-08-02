جمعية النهضة النسائية بدبي تختتم برنامجها الصيفي

المصدر: دبي - وام

اختتمت جمعية النهضة النسائية بدبي برنامجها الصيفي، الذي احتضنته مراكزها وفروعها المنتشرة في الإمارة على مدى 5 أسابيع بمشاركة 179 من الأطفال والفتيات.

وأوضحت الدكتورة فاطمة الفلاسي، المدير العام للجمعية، أن البرنامج يهدف إلى استثمار أوقات الفراغ واستقطاب الطلاب والطالبات في دورات تسهم في تنمية أفكارهم وخبراتهم وهواياتهم، إضافة إلى تعزيز روح الولاء والانتماء.

ولفتت إلى أن البرنامج تضمن العديد من الورش المهارية الفنية والدورات التدريبية والقيم الدينية والحوار السلوكي الملائم للفئة العمرية من الفتيات من 7 - 17 عاماً بهدف شغل وقت فراغهن بما يعود عليهن بالمنفعة وتنمية قدراتهن وتطوير مهاراتهن، وتأكيد القيم الأخلاقية والدينية والثقافية والعادات الأصيلة بمجتمع الإمارات في جو من المرح.