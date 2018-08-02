هزاع بن طحنون يعزي أحمد خليفة السويدي في وفاة شقيقته

المصدر: Ⅶالعين - وام

قدم الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين أمس واجب العزاء إلى معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة في وفاة شقيقته عوشة بنت خليفة السويدي.

وعبر الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، لدى زيارته مجلس العزاء في منطقة المويجعي بمدينة العين، عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيدة سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

مواساة

كما قدم الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين مساء أمس، واجب العزاء إلى سالم بن ثعلوب الدرعي وإخوانه بوفاة المغفور لها والدتهم، وذلك لدى زيارته مجلس العزاء في منطقة الشعيبة بمدينة العين.

وعبر الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وأبناء الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.