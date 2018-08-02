شرطة دبي ترتقي بالمشاريع التحسينية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

نظم مركز 6 سيجما للتطوير والتحسين المستمر في الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي، ورشة عمل بعنوان «كايزن» في نادي ضباط شرطة دبي في القرهود لرفع مستوى المشاريع التحسينية بحضور المقدم بدر علي مبارك أبو سمره مدير الإدارة العامة للتميز والريادة بالوكالة، و78 موظفا من أعضاء فريق العمل الإشرافي والمعنيين في مكاتب التطوير المؤسسي.

ورحّب المقدم أبو سمرة بالحاضرين، مؤكداً حرص الإدارة على بذل جهود مكثفة لرفع مستوى المشاريع التحسينية وتطويرها والاعتماد على آليات متعددة في عمل المشاريع للوصول إلى أعلى درجات الإدراك والمعرفة، داعياً الجميع من مسؤولين ومختصين وموظفين إلى التعاون للنهوض بالمشاريع التحسينية.

من جانبه، تطرّق الدكتور حسن الظافري، من شعبة التحسين في الإدارة العامة ومقدم الورشة، إلى شرح مفصل حول آلية «كايزن»، وأهمية استخدامها في عمليات التحسين المستمرة، موضحاً أن استخدام أداة «كايزن» من شأنه العمل على إدخال تحسينات تدريجية صغيرة وبسيطة تقلل التكاليف والهدر.