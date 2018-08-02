«ضواحي الشارقة» تكرّم مواطناً ساهم في تعزيز الترابط الاجتماعي

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

كرّمت دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، المواطن قاسم أحمد المرشدي الذي ساهم في توظيف مواقع التواصل الاجتماعي، لخدمة أبناء الوطن وتعزيز الترابط الاجتماعي.

من جهته، أكد خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، أهمية توظيف وسائل التواصل الاجتماعي، في تعزيز العلاقات الاجتماعية، وتوطيد الترابط الأسري، نظراً لانتشارها الواسع بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى دور المواطن والمقيم في استخدام وسائل التواصل، في نشر القيم والمبادئ السامية، وتوجيه أفراد المجتمع نحو الموضوعات الأكثر دعماً لجهود التقارب بين مكوناته.

وأضاف خميس بن سالم السويدي: إن هذا التكريم يأتي لتشجيع أفراد المجتمع للقيام بمثل هذه المبادرات الطيبة، التي تمثل تجسيداً لمبدأ الشراكة والتعاون بين المجتمع ومؤسساته الرسمية، في توطيد العلاقات الاجتماعية، والتشجيع على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لتحقيق هذه الغايات النبيلة.