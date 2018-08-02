دعوة إلى تجديد رخص المركبات في رأس الخيمة

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة- البيان

دعا العقيد عادل الغيص مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة رأس الخيمة، أصحاب المركبات منتهية الترخيص لفترة طويلة إلى الإسراع في تجديد رخصها، بواسطة تطبيق وزارة الداخلية (MOI - UAE) الذي يوفر الجهد والوقت للمتعاملين عند إصدار الملكيات الجديدة.

وحذّر العقيد عادل الغيص، قائدي المركبات من إهمال تجديد ترخيص مركباتهم خلال الوقت المحدد حتى لا يتعرضوا للمخالفة المرورية، وتأخيرها إلى إشعار آخر على نحو يتسبب في حدوث خلل فني للمركبة، بسبب عدم فحصها وصيانتها، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث الحوادث المرورية، ويشكل خطراً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

أهمية

وأكد مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة رأس الخيمة، أهمية الفحص في تحديد أعطال المركبة، الأمر الذي يمكن مالكها من إصلاحها ويؤهلها للحصول على تقرير يفيد صلاحية استخدامها وتجديدها وفقاً للشروط والإجراءات المتبعة لضمان السلامة المرورية، موضحاً أنه يتم إشعار أصحاب المركبات المنتهية الترخيص للقيام بالتجديد قبل شهر من تاريخ انتهاء الملكية عبر الرسائل النصيّة.

فترتان

وأضاف العقيد عادل الغيص، أن مراكز الفحص الفنّي في الإمارة تعمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مناشداً جميع مستخدمي الطريق بضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور لتحقيق السلامة المرورية للجميع، تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، مؤكداً أنه بتعاون الجميع نحقق النتائج المرجوّة المتمثلة في انخفاض عدد الحوادث المرورية والمخالفات.