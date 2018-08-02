«تاكسي دبي» تخرّج الدفعة الأولى من «القيادات الواعدة»

المصدر: دبي- البيان

احتفلت مؤسسة تاكسي دبي في هيئة الطرق والمواصلات، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج القيادات الواعدة، بالتعاون مع مجموعة المعارف المتخصصة في دعم القدرات المهنية والتقنية للقوى العاملة، حيث شارك في البرنامج 12 من مسؤولي مؤسسة تاكسي دبي.

وقال محمد الجسمي، مدير إدارة الموارد البشرية في مؤسسة تاكسي دبي: إن البرنامج استغرق 10 شهور واستهدف القيادات الواعدة في المؤسسة، الذين استفادوا عبر 10 وحدات تفاعلية تضمنها محتوى البرنامج من خلال محاور عدة هي: «لماذا يجب أن ينقاد إليك الآخرون»، و«قيادة الخبراء التقنيين»، و«القيادة المسموعة»، وإن المشاركين تلقوا الدعم اللازم من خلال هيكل توجيهي مُحكم تم تقديمه إلى جانب البرنامج كل ثلاثة أشهر.

وأضاف: إن الخريجين حصلوا على شهادتين؛ واحدة من «جي بي ستراتيجيز»، وأخرى عن المستوى الخامس في الإدارة والقيادة لمعهد «تشارترد» للإدارة، اللتين تساعدهم في تعزيز مسيرة تطوّرهم المهني في المؤسسة، مؤكداً أن برنامج «القيادات الواعدة» يعكس حرص «تاكسي دبي» على الاستثمار الأمثل في مواردها البشرية، انطلاقاً من استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات الرامية إلى انتهاج في تهيئة كوادرها الوظيفية لأفضل أداء مهني.