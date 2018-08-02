دراسة جدوى تمديد خطي المترو

المصدر: Ⅶ دبي - أشرف رفيق

تلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عروض الشركات لإجراء دراسة الجدوى والتصميم المبدئي وإعداد المناقصات وترسيتها لمشروع تمديد خطي المترو الأخضر والأحمر، وفق ما ذكرته مجلة ميد.

وأوضحت ميد، أن هناك 5 تحالفات تنافست على العقد الذي طرحت هيئة الطرق والمواصلات مناقصته في مارس الماضي. وتشمل تلك التحالفات: ايكوم الأميركية مع سيسترا الفرنسية ودبليو إس بي الكندية واريب الفرنية أيضاً، واتكينز البريطانية وبارسونز الأميركية وايجي الفرنسية وجريمشو البريطانية، ودار الهندسة اللبنانية مع تيبسا الفرنسية وستانتيك الكندية، وداتش بهان الألمانية مع سينر الإسبانية وكيو الكويتية، فضلاً عن موط مكدونالد البريطانية مع مواطنتها ايداس مع أيه إي سي المحلية وكاليسون الأميركية وترنر اند تاونسيد البريطانية واس جي السويدية. وتشمل الدراسة خطاً بطول 7 كيلومترات لربط الخطين الأخضر والأحمر، حسب ما قالته ميد.