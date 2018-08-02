«كهرباء الشارقة» تعزز الوعي المجتمعي بترشيد الاستهلاك

المصدر: الشارقة - البيان

قال الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، إن الهيئة تولي المشروعات البيئية اهتماماً كبيراً وتطلق المبادرات المختلفة التي تساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي والمعرفي بين أفراد المجتمع بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة، وتراعي الجوانب البيئية في كافة المشروعات التي تنفذها، مشيراً إلى أن مبادرة ساعة الترشيد هذا العام حققت نتائج إيجابية كبيرة، حيث تم توفير 39 ميجاوات، كما شارك فيها عدد من الدول الخليجية والعربية.

جاء ذلك خلال الاحتفال الشهري الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه الشارقة لتكريم المتميزين والمبدعين وشركاء الترشيد تحت شعار «إسعاد وتكريم».

وأشار الليم إلى أن استراتيجية الهيئة ورؤيتها لعام 2020 تهدف لأن تكون في موقع الريادة في مجالات عملها على مستوى العالم.