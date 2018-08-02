زيادة مبيعات المستلزمات الزراعية خلال النصف الأول

المصدر: أبوظبي - وام

قفزت مبيعات مراكز بيع المستلزمات الزراعية التابعة لمركز خدمات المزارعين بأبوظبي بنسبة 22.6 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2017، واستحوذت البذور والأسمدة على النسبة الكبرى من المبيعات.

ويبلغ عدد مراكز بيع المستلزمات الزراعية التابعة لمركز خدمات المزارعين 6 مراكز تنتشر في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، ونجح مركز خدمات المزارعين في تسويق نحو 14.6 ألف طن من الخضروات الطازجة الواردة من مزارع أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة نسبتها نحو 7 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال ظافر القاسمي، مدير إدارة العمليات والتجارة في مركز خدمات المزارعين: «نحرص على زيادة دخل المزارعين من خلال تسويق منتجاتهم بطريقة جذابة كمرحلة أخيرة تسبقها مراحل كثيرة من الرعاية والاهتمام من بداية الزراعة وحتى الحصاد».