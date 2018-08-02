«أدنيك» تستضيف المؤتمر الإقليمي الأول لمجلس التمريض الدولي 25 سبتمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

تستضيف شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» المؤتمر الإقليمي الأول لمجلس التمريض الدولي، في الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك بالشراكة مع (جمعية التمريض الإماراتية) وبالتعاون مع مؤتمر صحة الدولي للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة.

وسيبحث هذا الحدث الإقليمي أحد المواضيع الاستراتيجية التي تهم دول مجلس التعاون الخليجي، والمتمثل في ضمان الحصول على الخدمات الصحية الأساسية من خلال تطوير الممارسات ومفاهيم الريادة والابتكار، كما سيُشكل المؤتمر منصة لتبادل الآراء والخبرات والتجارب في قطاع التمريض ومناقشة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، فضلاً عن توفير فرص التواصل وبناء الشراكات ونشر المعرفة والمعلومات بين المعنيين بقطاع التمريض العالمي.

وقال خليفة القبيسي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالإنابة في شركة «أدنيك»: «نحن سعداء باستضافتنا للمؤتمر الإقليمي الأول لمجلس التمريض الدولي 2018 في شهر سبتمبر المقبل، الذي يكتسب أهمية بالغة على مستوى المنطقة كونه يساهم في تقييم أفضل الممارسات الدولية المتبعة في التمريض». من جهته، قال البروفيسور توماس كيرنز، الرئيس التنفيذي المؤقت لمجلس التمريض الدولي: «سيكون هذا المؤتمر الإقليمي بمثابة خطوة رئيسية ضمن استراتيجية مجلس التمريض الدولي الرامية إلى تعزيز أعماله على المستوى الإقليمي».

وقالت عائشة المهري، رئيس مجلس إدارة جمعية التمريض الإماراتية: «نتشرف بالمشاركة في استضافة المؤتمر الإقليمي لمجلس التمريض الدولي، حيث يأتي ذلك في إطار حرصنا، على دعم مهنة التمريض في دولة الإمارات وجميع الفعاليات المرتبطة بهذا القطاع».