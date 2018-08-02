مساعدات إماراتية لأطفال التوحد في أرمينيا

المصدر: يريفان - وام

حضر الدكتور جاسم محمد القاسمي سفير الدولة لدى أرمينيا تسليم المساعدات المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي إلى مركز التوحد للأطفال في يريفان.

وأكد سفير الدولة أن المبادرة تأتي تزامناً مع «عام زايد»، الذي تحتفل فيه الدولة بقيم القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحكمته ورؤيته الواضحة وسماته الإنسانية التي أصبحت نهجاً متأصلاً في الإمارات.

وحضر تسليم المساعدات أحلام راشد السلامي قنصل سفارة الدولة في يريفان، ومديرة المركز نارينا فاردانيان وعدد من الآباء المؤسسين للمركز.

ومن جهتها أشادت مديرة المركز نارينا فاردانيان بما تقدمه الإمارات من مساعدات للكثير من الدول في شتى المجالات.