شرطة الفجيرة توفر خدمة الحجز الذكي للمركبات

المصدر: دبي - البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة الفجيرة اتفاقية الحجز الذكي للمركبات بالشراكة مع شركة سامتيك ميدل إيست دبي. وتضمّنت الاتفاقية حجز المركبات المخالفة في عهدة مالكها دون إمكانية استخدامها، بحيث يتم متابعتها إلكترونياً عن طريق نظام متصل بالأقمار الصناعية لمراقبة ورصد تحرك المركبات التي تم حجزها بالمنطقة المحددة من قبل المالك. وأوضح العميد علي راشد اليماحي مدير إدارة المرور والدوريات، بأنه سوف يتم البدء في تطبيق نظام الحجز الذكي اعتباراً من تاريخ 1/‏9/‏2018، وأشار إلى أن نظام المراقبة يعمل على مدار الساعة، لافتاً إلى أنه في حالة تم تحريك المركبة يقوم الجهاز بإرسال تنبيه للقيادة بتحريكها لتقوم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك المركبة.

وأضاف اليماحي، أن نظام الحجز الذكي للمركبات المخالفة سيحافظ على المركبات من أشعة الشمس والتلف، كما يعمل على إنهاء مشكلة ازدحام شبك حجز المركبات.

من جانبه، قال سمير إبراهيم عبد الهادي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «سامتيك»: إن النظام الجديد يعتمد على حجز المركبة داخل منزل صاحبها واستخدام تقنية «جي بي إس» في مراقبتها وتحديد ما إذا تم تحريك المركبة من مكانها المحدد أم لا، وفي حالة طلب مالك المركبة المخالفة الحجز الذكي يتم إخطاره بمدة الحجز المقررة، بعد ذلك يتم تثبيت جهاز في المركبة المحجوزة مع إحكام غلقه وربطه إلكترونياً لضمان عدم تحرك المركبة إلا ضمن نطاق جغرافي معين (داخل المنزل) يتم تحديده من قبل مالك المركبة، بحيث يتم رصد تحركها.

هذا كله بهدف تخفيف العبء على شبك الحجز، والتسهيل على الأشخاص الذين استحقت مركباتهم الحجز نتيجة ارتكاب مخالفات مرورية وسعياً من شرطة الفجيرة لابتكار أساليب متطورة بهدف إسعاد المتعاملين.