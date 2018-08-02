كهرباء دبي تتلقى عروضاً لإنشاء مقرها وخزانات مياه

المصدر: دبي - البيان

تلّقت هيئة مياه وكهرباء دبي «ديوا» عروضاً من شركات لمقاولات لإنشاء مقرها الجديد، وعروض مشروع خزانات مياه نخالي والليسيلي، وفق ما ذكرته مجلة ميد.

وقدمت كل شركة أكثر من عرض سعري، وشملت الشركات التي قدمت عروضها: غنتوت الخليج للمقاولات، وكانت قيمة عرضها الأعلى بـ 768 مليون درهم، والأقل 740 مليون درهم، وشركة هندسة البناء المتحدة، وأعلى عرض لها 768 مليون دولار، والأقل 763 مليون درهم، وشركة شابورجي بالونجي الهندية، وكان أعلى عرض لها 942 مليون درهم، وأقله 819 مليون درهم، وشركة إيرولينك لمقاولات البناء، وعرضها الوحيد 557 مليون درهم، و شركة إيه إس جي سي، وعرضها الأعلى 855 مليون درهم، والأقل 845 مليون درهم، وشركة ستراباج النمساوية، وكان عرضها الوحيد 1.46 مليار درهم.

كما فتحت الهيئة مظاريف عروض مشروع خزانات مياه نخالي والليسيلي.

وتنافست 12 شركة على مشروع خزاني نخالي 1و2، بينا تنافست 11 شركة على مشروع المرحلة الثالثة من خزان الليسيلي، وفق ما ذكرته مجلة ميد.