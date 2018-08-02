بلدية أبوظبي تهدم 220 مبنى مهجوراً

المصدر: أبوظبي - وام

كشف المهندس جمعة محمد الهاجري رئيس فريق عمل الأعمال الترابية في بلدية مدينة أبوظبي أن البلدية أنجزت حتى الآن هدم 220 مبنى مهجوراً في الوقت الذي صدرت فيه قرارات بإزالة 272 مبنى مهجوراً وأشار إلى أن هناك 37 مبنى تحت الهدم حالياً بينما تم إلغاء هدم 13 مبنى ووضعت مبنيين اثنين تحت الدراسة. كما رصدت البلدية عدداً من المباني المهملة في كل مدينة أبوظبي والمناطق الواقعة ضمن اختصاصات مركز مصفح ومركز الوثبة وتباينت بين أرض صناعية مظللة ومبان ومحلات تجارية ومبان سكنية وسكن شعبي، وتقوم البلدية بدراسة هذه الحالات لاتخاذ الإجراءات المتطابقة مع اللوائح والقوانين المعمول بها بشأن تنظيم أعمال البناء في أبوظبي.

ودعت البلدية ملاك المباني المهجورة والمهملة إلى اتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأنها.